«بن مساعد»: قطر شاركت في التحالف لتكون جاسوسا للحوثي

ماجد القزيز(صدى):

فضح الأمير عبدالرحمن بن مساعد التناقض الذي يعاني منه نظام قطر بقيادة الأمير المدلل تميم بن حمد.

وطرح ” بن مساعد ” تساؤلا عبر ” تويتر ” قائلا: “فرحهم وتهليلهم للصواريخ التي تُطلق على السعودية ليس غريبًا .. نعلم أنهم كانوا يتمنون لنا الأذى -.قبل المقاطعة- والتسجيلات موجودة .. ولازالوا وسيظلوا يحملون هذه المشاعر.،السؤال: إن كانوا يرون الحوثي صاحب حق ويشيدون به وبأفعاله .. لماذا شاركوا في التحالف ؟ “.

واتفق ” بن مساعد ” أحد المتابعين الذي قال: ” لممارسة دور الجاسوس العميل للعدو وإرسال الإحداثيات له لقصفها “، ليرد: ” حفظك الله .. هذه إجابة منطقية من عدة إجابات وكل الإجابات الممكنة لهذا السؤال هي بالتأكيد مخزية للنظام القطري “.

وتابع : حينما كانوا جزءًا من التحالف كانت قنواتهم تسميها ميليشيات الحوثي وظهر أميرهم السابق في فديو تسرب يقول بالحرف عن التحالف مشيدًا: الله سخّر الملك سلمان لإنقاذ اليمن .. بعد المقاطعة وطردهم من التحالف تحول مسمى ميليشيات الحوثي لأنصار الله وتحولت الجزيرة في الشأن اليمني للمسيرة.

واختتم : أذّكر الجميع كيف تحولت قناة الجزيرة من قناة في منتهى الوضاعة في تعاطيها مع الشأن السعودي الى قناة في منتهى الوداعة بعد توقيع الشيخ تميم لاتفاق الرياض ولم يكن ينقصها سوى بث أغاني وطنية سعودية .