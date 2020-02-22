سيدة مسعورة تعض وافدة أثناء مشاجرة داخل فندق
نشبت مشاجرة حادة بين سيدة كويتية ووافدة من الجنسية الأردنية داخل فندق 5 نجوم.
وأقدمت السيدة الكويتية على عض يد الوافدة، مما أسفر عن إصابة الوافدة بكدمات، حيث تدخل رجال الأمن لفض الاشتباك.
ولاقت الصورة التي وثقت واقعة العض تداولا واسعا بمواقع التواصل، حيث انهالت التعليقات الساخرة على الصورة.
ووصف متداولوا الصورة السيدة التي عضت الوافدة بالمسعورة، وجاءت التعليقات على الصورة كالآتي:” كماشة “،” ساعة “، ” ختم “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94225 ] نشر منذ 14 دقيقة
وما يدريك لو تكون الاردنيه اكثر منها سعااار ..
ياالله طلبتك لاتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 15017 ] نشر منذ 12 دقيقة
حلو علامه اذافقدوها اهلها😊😂😂
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46562 ] نشر منذ 4 دقائق
هههههههههههههههههههههههه هذي ما عضته إلى نهشته ودهكته
محماس السادس[ عدد التعليقات: 948 ] نشر منذ 3 دقائق
ووافدة من الجنسية الأردنية داخل فندق 5 نجوم….؟
تحليل المحقق حنس بوند نجر…
….أردنيه يعني فلسطيزيه يعني فش ابيش عندها مصريات حتى تسكن بفندق نجمه ونص فكيف ب5 نجوم
…من الصوره هل يعقل كل الاسنان تنغرس بلحم الفلسطيزيه ولا تخرج نقطه دم …؟
…معروف عن الفلاطزه الكذب والبهتان والحقد والغل على الخليجيين
..النتيجه الماضوع كذب و افتراء من الفلزطيزيه لكي تنتقم وتشفي الحقد الاسود الي بنحرها