سيدة مسعورة تعض وافدة أثناء مشاجرة داخل فندق 

خالد الظفيري(صدى):

نشبت مشاجرة حادة بين سيدة كويتية ووافدة من الجنسية الأردنية داخل فندق 5 نجوم.

وأقدمت السيدة الكويتية على عض يد الوافدة، مما أسفر عن إصابة الوافدة بكدمات، حيث تدخل رجال الأمن لفض الاشتباك.

ولاقت الصورة التي وثقت واقعة العض تداولا واسعا بمواقع التواصل، حيث انهالت التعليقات الساخرة على الصورة.

ووصف متداولوا الصورة السيدة التي عضت الوافدة بالمسعورة، وجاءت التعليقات على الصورة كالآتي:” كماشة “،” ساعة “، ” ختم “.