الرياح تُعيق عودة مواطن وابنتيه من شاطئ الأمواج بالخبر

نايف السالم(صدى):

نجا مواطن وابنتيه في الخبر من حادث غرق كاد أن يطيح بحياتهم، وذلك أثناء ممارستهم للسباحة في شاطئ الأمواج.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما اصطحب الرجل طفلتيه لممارسة السباحة إلا أن شدة الرياح أعاقت عودتهم بسلام، مما دفع الزوجة للإبلاغ في مركز القيادة والسيطرة، حيث تحركت دوريات البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية لإنقاذ المذكورين.

وتمكنت الدوريات من إيجاد الأب وطفلتيه، حيث تم إخراجهم وتقديم الإسعافات اللازمة للحفاظ على حياتهم.