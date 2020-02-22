المجحد: الخسارة أمام الفتح مؤلمة .. ونعد الجماهير بالتصحيح

طلال الغامدي(صدى):

قال محمد المجحد، لاعب النادي الأهلي، إن الخسارة التى تلقاها فريقه في مباراته، اليوم، أمام الفتح تعد خسارة مؤلمة بالنسبة له.

وقدم، في تصريحات له عقب المباراة، اعتذاره لجماهير النادي عن هذه الخسارة، متعهدًا بأن يقوم الفريق بتصحيح الأوضاع في الفترة المقبلة.

وكشف عن سبب غيابه مع الفريق خلال الفترة الماضية حيث قال : المدرب السابق كريستيان جروس صفحة وانطوت، وهو لم يضعني في حساباته، ولم يعطني فرصة، حتى التمرين ما جعلني أتمرن.

يذكر أن الفتح تغلب على الأهلى بهدف نظيف في المباراة التى جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.