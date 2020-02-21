احتفال ريم عبدالله بيوم ميلادها

الجمعة 21
فبراير
ابك وهديت حنسه من محماس كيس اقط من عمل يدين ام نجر….
عيد الميلاد تقليد نصراني من صلب المسيحية والله العالم ان من يفعله من المسلمين لا يكون في عمره بركة ويموت على عمل اعمال المشركين يجدد ذلك عام اما جهلا او تحدي للاسلام وتعاليمه مع الاسف
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محماس السادس[ عدد التعليقات: 948 ] نشر منذ 37 دقيقة
ابك وهديت حنسه من محماس كيس اقط من عمل يدين ام نجر….
المواقع[ عدد التعليقات: 7643 ] نشر منذ 3 دقائق
عيد الميلاد تقليد نصراني من صلب المسيحية والله العالم ان من يفعله من المسلمين لا يكون في عمره بركة ويموت على عمل اعمال المشركين يجدد ذلك عام اما جهلا او تحدي للاسلام وتعاليمه مع الاسف