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احتفال ريم عبدالله بيوم ميلادها




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 948 ] نشر منذ 37 دقيقة

ابك وهديت حنسه من محماس كيس اقط من عمل يدين ام نجر….

[ عدد التعليقات: 7643 ] نشر منذ 3 دقائق

عيد الميلاد تقليد نصراني من صلب المسيحية والله العالم ان من يفعله من المسلمين لا يكون في عمره بركة ويموت على عمل اعمال المشركين يجدد ذلك عام اما جهلا او تحدي للاسلام وتعاليمه مع الاسف

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