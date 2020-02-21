الإيقاف ينتظر إعلامي نصراوي رياضي بسبب مقطع مٌسيء (فيديو)

طلال الغامدي(صدى):

أثار إعلامي نصراوي غضبًا واسعًا بعد تلفظه بألفاظ بذيئة على الهواء مباشرة خلال تواجده في برنامج على القناة السعودية الرياضية.

وطالب الجمهور بالتحقيق مع الإعلامي الرياضي وإيقافه ومنعه من الظهور في الإعلام على خلفية صدور ألفاظ لا تليق بالمواطن والقناة التي حل عليها ضيفًأ.