الإيقاف ينتظر إعلامي نصراوي رياضي بسبب مقطع مٌسيء (فيديو)
أثار إعلامي نصراوي غضبًا واسعًا بعد تلفظه بألفاظ بذيئة على الهواء مباشرة خلال تواجده في برنامج على القناة السعودية الرياضية.
وطالب الجمهور بالتحقيق مع الإعلامي الرياضي وإيقافه ومنعه من الظهور في الإعلام على خلفية صدور ألفاظ لا تليق بالمواطن والقناة التي حل عليها ضيفًأ.
زائر[ عدد التعليقات: 745 ] نشر منذ 14 دقيقة
سبق وكتبنا أن الإعلام النصراوي إعلام عفن ..منذ أن عرفنا هذا الإعلام والعنصرية زادت والكراهية انتشرت بين الأندية والجمهور بسبب إعلام العفن والتطبيل والتزمير والتزوير تجلوز حده ..