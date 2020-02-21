ثلاثيني يهشم رأس حماته بمطرقة

باريس(صدى):

أقدم رجل فرنسي على تحطيم رأس حماته باستخدام مطرقة بحجة التخلص من تدخلاتها المستمرة في حياته.

وجاء في اعترافات الفرنسي، البالغ من العمر 37 عاما، أنه في ليلة الحادث تشاجر مع زوجته مشاجرة حادة ترك على إثرها المنزل، وتوجه إلى إحدى النوادي الليلية.

وأضاف القاتل أنه حينما عاد للمنزل وجده مغلق من الداخل، حيث اكتشف فيما بعد بأن حماته، والتى هي في نفس الوقت خالته، هى من قامت بإغلاق الباب لمنعه من الدخول، مشيرًا إلى أن ذلك استفزه وقام بإحضار مطرقة حيث كسر بها الباب، ثم تشاجر مع حماته وقام بقتلها.

فيما أكدت الزوجة أن زوجها كان دائما مخمور ويقوم بالإعتداء عليها وعلى أطفالها، الأمر الذى أدى إلى تكرار الشجار بينه وبين والدتها إلى أن لقت الأخيرة مصرعها على يده.