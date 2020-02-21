زوجة الأمير هاري تستفز ملكة بريطانيا بعلامة تجارية

لندن(صدى):

قررت ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري تحدي قرار ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، الخاص باستخدام اسم ساسكس رويال في الترويج لعلاماتهما التجارية.

ومنعت الملكة الزوجين من استخدام الأسم مع علامتهم التجارية، ألا أن الزوجين أكدا عدم وجود أى موانع قانونية تحد من استخدامهما لهذا الأسم في علامتهم التجارية.

الجدير بالذكر أن الملكة البريطانية منعت عدم استخدام اسم ”ساسكس“ في العلامة التجارية لهاري وزجته، بعد أن قررا التنحي كأعضاء في العائلة المالكة، ومن المقرر أن يخرج الزوجين رسميًا من العائلة فى 31 مارس المقبل.