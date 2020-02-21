صافيناز تثير الجدل بإطلالة فاضحة من جديد

القاهرة(صدى):

استفزت الراقصة الأرمنية المقيمة في مصر صافيناز متابعيها بإطلالاتها الفاضحة والجريئة، مما أثارت جدلا واسعا.

ونشرت صافيناز عبر حسابها في “انستجرام” صور جديدة لها ظهرت فيها بملابس الرقص والتي اكتفت بها بارتداء حمالة صدر سوداء وتنورة قصيرة جدا.

وتعرضت صافيناز لانتقادات لاذعة من متابعيها، بينما طالبها آخرون بارتداء هذه الملابس في حفلاتها وعدم الظهور بها أمام العامة بمواقع التواصل.

وناشد آخرون السلطات المصرية بمحاسبة صافيناز والتحقيق معها بتهمة نشر الفسق والفجور بحسب قولهم.