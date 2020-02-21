4 رجال يتورطون في فضح فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي

مليكة فؤاد(صدى):

شارك أربعة رجال في ارتكاب جريمة بحق فتاة قاصر في مدينة الصويرة بالمغرب.

وبدأت تفاصيل الحادث بقيام قاصرين، أحدهما يبلغ من العمر 16 عاما، والأخر 17 عاما، باغتصاب فتاة قاصر، وتصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك في هذه الجريمة قاصر آخر ساعدهم، بجانب شخص راشد علم عن الواقعة ولم يبادر في التبليغ عن المتورطين بها.

ومن جهتها، قامت الجهات الأمنية بضبط المتورطين في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبتهم.