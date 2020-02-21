غوارديولا: «الحرمان من البطولات الأوروبية لن يؤثر علينا»

وكالات(صدى):

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على أنه يثق في لاعبيه؛ موضحًا أن عقوبة يويفا لن تغير نهج النادي.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة ليستر سيتي في الدوري غدا السبت: ” أنا واثق تماما بالتزام اللاعبين. أظهروا هذا كثيرا ولسنوات عديدة “.

وأضاف: ” لا أحد يعرف ما سيحدث، لكن لا أشك أبدا في التزام اللاعبين في آخر ثلاثة أشهر وفي كل مباراة. لا يمكن تغيير أفكار الناس. أدرك صعوبة العمل الذي نقوم به وأنا فخور بجهودهم طيلة هذه السنوات، لم يساعدنا أحد من الخارج. عملنا يوما بيوم ومباراة بمباراة وهذا لم ينتهِ. تقدم النادي بطعن وسننتظر النتيجة “.

وعاقب الاتحاد الأوروبي (اليويفا) سيتي بالحرمان عامين من المسابقات الأوروبية، وتغريمه 30 مليون يورو (32.42 مليون دولار) الأسبوع الماضي، بعد تحقيق في خرق لقواعد اللعب المالي النظيف.

وسيطعن سيتي على العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضية، لكن هذا لم يمنع وسائل الإعلام من التكهن برحيل لاعبين عن الفريق الإنجليزي إذا طبقت العقوبة.