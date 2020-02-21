حقيقة رحيل فيتوريا عن النصر

ماجد محمد(صدى):

تداولت أنباء، في الفترة الأخيرة، حول مصير المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، والذى ينتهي التعاقد معه بنهاية الموسم الحالي.

ورجحت تقارير إعلامية رحيل المدرب البرتغالي، مدعمة صحة ذلك بأن المدرب البرتغالي مرشح لتدريب بعض الفرق العربية.

وأكدت التقارير أن فريقي الوصل وشباب الأهلي دبي يحاولان التعاقد مع المدرب، الذى يعاني حاليا من انتقادات وجهت إليه من قبل الجماهير النصراوية على خلفية تعادل النصر مع ناديي ضمك والفتح خلال منافسات الدور الثاني من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبرغم تلك المؤشرات التى تدعم قرب رحيل المدرب عن ملاعب النصر إلا أنه لم يصدر حتى الآن أى بيانات رسمية تؤكد رحيله أو تجديد التعاقد معه.