صفقة برشلونة الأخيرة تٌشعل الغضب في الاتحاد الإسباني

وكالات(صدى):

أشعل تعاقد برشلونة مع الدنماركي مارتن بريثويت قادماً من فريق ليغانيس انتقادات لاذعة في الاتحاد الإسباني لرابطة الدوري الإسباني.

واستغل البارسا إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي لمدة تزيد على خمسة أشهر للتعاقد مع لاعب جديد طبقاً للائحة.

ومن جانبها قالت صحيفة (موندو ديبورتيف) الإسبانية أن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني أعلن أنه سيقدم تعديلاً للائحة التي تسمح للأندية بالتوقيع مع لاعب جديد عند تعرض أحد اللاعبين لإصابة طويلة الأمد.

وسيقدم الاتحاد الإسباني تعديلاً للائحة وإلغاء هذا البند الذي يطبق فقط في الكرة الإسبانية.

وسمح هذا الاستثناء لبرشلونة بضم المهاجم الدنماركي مارتن بريثويت بدلاً من عثمان ديمبلي الذي أجرى جراحة بعضلة الفخذ.

يذكر أن هذه المادة لا توجد سوى في إسبانيا، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا “ كان قد طلب إلغاءها عام 2016.