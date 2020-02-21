بالفيديو.. مواطن يهاجم شركة الغاز لتقديمها أسطوانات متسخة بشكل مقزز
وثق مواطن مقطع فيديو ينتقد فيه تقديم شركة الغاز الأسطوانات متسخة للمستهلكين.
وقال موثق الفيديو إنه من المؤسف أن شركة الغاز تقدم الأسطوانات للمواطنين بهذه الطريقة المقززة، مهاجما شركة الغاز:” هذه أنبوبة غاز متسخة ومليئة بالجراثيم، هذا شيئ يضيق الصدر”.
وأثار مقطع المتداول للأسطوانة المتسخة غضب واستياء المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد، قائلا:”من المفترض ان يكون في شركة الغاز مكان مخصص لتنظيف الأسطوانة أو استبدالها بالفايبر على أن سعره غالي”.
ورأى مغرد آخر:”المفروض يتم تخصيص اسطوانات غاز للمنازل وإسطوانات للمطاعم ومخابز التميس بالذات ويتم تعقيمها جيداً”.
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