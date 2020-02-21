بالفيديو.. مواطن يهاجم شركة الغاز لتقديمها أسطوانات متسخة بشكل مقزز

علي القحطاني(صدى):

وثق مواطن مقطع فيديو ينتقد فيه تقديم شركة الغاز الأسطوانات متسخة للمستهلكين.

وقال موثق الفيديو إنه من المؤسف أن شركة الغاز تقدم الأسطوانات للمواطنين بهذه الطريقة المقززة، مهاجما شركة الغاز:” هذه أنبوبة غاز متسخة ومليئة بالجراثيم، هذا شيئ يضيق الصدر”.

وأثار مقطع المتداول للأسطوانة المتسخة غضب واستياء المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد، قائلا:”من المفترض ان يكون في شركة الغاز مكان مخصص لتنظيف الأسطوانة أو استبدالها بالفايبر على أن سعره غالي”.

ورأى مغرد آخر:”المفروض يتم تخصيص اسطوانات غاز للمنازل وإسطوانات للمطاعم ومخابز التميس بالذات ويتم تعقيمها جيداً”.