الغيث: تحويل الإسكان لكل المستفيدين إلى البنوك يضاعف ديون المواطنين

عادل الحربي(صدى):

أكد عضو مجلس الشورى، عيسى الغيث، أن تحويل الإسكان لكل المستفيدين إلى البنوك، فيه هدر مالي على الدولة، وديون مضاعفة على المواطنين، والمستفيد الوحيد هو البنوك.

وقال في تصريحات له : المستفيد من الدعم الكامل 100 % لمبلغ 500 ألف ريال في الحد الأقصى 25 سنة، وبنسبة أرباح 5 % سنويا، يعني أن العقار سيتضاعف مرة وربع، أي 125 %، والذي سيدفع هذه الزيادة هي الدولة للبنوك، ولا أدري ما الفائدة من وراء تحميل الدولة كل هذه المبالغ لمصلحة البنوك.

وأشار إلى أن النظام القديم بالقرض الحسن سيحمي المواطن من مضاعفات أرباح البنوك، وسيحافظ على ميزانية الإسكان، حيث ترجع كامل المبالغ مقسطة خلال ربع قرن، بدلا من أن تهدرها وبأكثر منها خلال المدة نفسها.