سما المصري تستفز الجمهور بوصلة رقص بـ «قميص نوم»

القاهرة(صدى):

استفزت الراقصة المصرية سما المصري جمهورها بوصلة رقص مثيرة، حيث ظهرت مرتدية بقميص نوم أزرق مكشوف الصدر.

وتعرضت المصري لانتقادات حادة من متابعيها بعد ظهورها بقميص ضيق وشفاف.

وأوضحت سما المصري إن المقطع جزء من فيديو طويل ستنشره عبر قناتها على اليوتيوب، الأمر الذي اعتبره جمهورها أنها تبحث عن المشاهدات التي تدر المال.

ورأى جمهور سما المصري أنها تبحث عن الشهرة بالأسلوب الخاطئ، موضحين أنها يجب أن تشتغل على نفسها وتطور موهبتها في التمثيل إذا كانت تمتلكها بدلا من اللجوء للإغراء.