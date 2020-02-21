شركة نسما القابضة تعلن عن وظائف هندسية شاغرة 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود وظائف هندسية شاغرة للرجال، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة “نسما وشركاه” في محافظات المنطقة الشرقية.

وأشارت الشركة، إلي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية مهندس موقع- مدني، مهندس مشروع- مدني، مدير الموقع- مدني، مدير البناء- الكهرباء والهندسة، مدير البناء- الصناعي.

وأبانت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنــــــا.