أب وأم يجبران ابنتهما علي الانتحار لشكهما في سلوكها 

القاهرة(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على أب وأم لقتلهما ابنتهما إثر شكهما في سلوكها بعد أجبروها علي تناول الحبة السامة.

وتفصيلا، ورد بلاغا للأجهزة الأمنية في البحيرة بوصول جثة هامدة إلي المستشفى زعم أهلها سقوطها من أعلى المنزل.

وأقر والد المجني عليها خلال التحقيقات أن والد زوج ابنتي اتصل بي وإبلاغي رؤية أحد الأشخاص علي سطح المنزل وإنها علي علاقة به.

وأضاف والد المجني عليها خلال التحقيقات: ” ذهبت لإحضار ابنتي من منزلها واشتريت قرصين لحبوب حفظ الغلال وتم إجبارها علي تناول الحبوب واختلاق واقعة سقوطها من أعلي المنزل “.