بالفيديو … البيئة تكشف سبب انتشار الجراد في المنطقة الشرقية

علي القحطاني(صدى):

كشف محمد الشمراني، مدير مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، عن سبب انتشار الجراد في المنطقة الشرقية.

وأوضح أن ما حدث في المنطقة جاء بسبب أسراب قادمة من بعض دول شرق آسيا، مضيفا أن الجراد يقوم حاليا بالانتقال من مناطق التكاثر الشتوي إلى مناطق التكاثر الربيعي.

وأضاف أن حركة أسراب الجراد في المنطقة الشرقية غير مستقرة، مما يُصعب عملية مكافحتها بداخل الأحياء السكنية.

وأكد، في تصريحات له، عدم رصد أي أمراض في الجراد الذي يمر حاليًا بسماء المملكة، مضيفا أن الخطر الوحيد للجراد سيكون على المزروعات.