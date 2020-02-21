إليسا بعد إعلان أول إصابة بكورونا «ليش ماتوقفت رحلات إيران؟»

بيروت(صدى):

شنّت الفنانة اللبنانية إليسا، حملة هجوم شرسة ضد حكومة بلادها؛ إثر إعلان أول إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» والاشتباه في حالتين أخرتين.

وقالت إليسا في تصريحات لها «نحنا معوّدين نبكي عالشغلة لما تصير بدل ما نتوقى منا، ليش ما توقفت الرحلات من إيران من أول لحظة صار فيها فيروس وما تمت السيطرة عليه فيها؟ شو كان صار لو أخدنا وقاية؟».

يذكر أن وزير الصحة اللبناني كان قد أكد عزل أول حالة مصابة بكورونا من على متن الطائرة، مؤكدًا أنها تبلغ من العمر 45 عامًا، إضافة إلى أن هناك حالتين مشتبها بهما بالإصابة بفيروس كورونا.