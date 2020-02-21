وهج النسائية بالجبيل تقيم مهرجانها العاشر للأيتام

محمد بن طحيطح(صدى):

أقامت جمعية وهج النسائية الخيرية بالجبيل الصناعية ، يوم أمس، مهرجانها العاشر للأيتام ” سعادتهم وهج “- بدعم شركات كيميا وسافكو ومعادن، وذلك في مخيم الليلك بمدينة الجبيل الصناعية.

وشهد المهرجان مشاركة العديد من القطاعات التعليمية، والفرق التطوعية، والتي قدمت فعالياتها الترفيهية والتعليمية، من خلال ٢٧ ركن متنوع، شملت ألعاب حركيه والرسم على الوجه، والعروض الشيقة ، ومجموعة من العروض التفاعلية والهدايا المقدمة للأيتام المشاركين، من الشركات والمؤسسات الداعمة للمهرجان.

بدورها أوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأستاذة نوال الحسين أن المهرجان يعبر عن رؤية الجمعية في تفعيل مسؤولية الجميع نحو رعاية اليتيم، وإثراء حياتهم، بما يضمن لهم حياة مزدهرة، وذلك تماشيا مع رؤية ” وهج ” في تحسين نمط وجودة حياتهم، بما يحقيق أهداف برنامج جودة الحياة ٢٠٢٠، والذي يمثل أحد مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

كما أكدت ” الحسين ” على الدور الذي يقوم به شركاء النجاح من مختلف القطاعات، في دعم جهود وأهداف جمعية “وهج”، بهدف الإرتقاء بخدماتها المقدمة للأيتام والأرامل والمحتاجين في محافظة الجبيل، مشيدة بدعم ومساهمة قطاع الشركات والمؤسسات، ورجال الأعمال، لأنشطة الجمعية، وخدمة اهدافها .