تغطية طرح مجموعة سليمان الحبيب بـ 50 ريالا لسعر السهم

علي القحطاني(صدى):

كشفت شركتي جدوى للاستثمار والرياض المالية، المستشار المالي ومتعهد التغطية للطرح العام لشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، اليوم الجمعة، عن آخر مستجدات الطرح.

وأعلنتا في بيان صحفي، عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر عبر تغطية الطرح على الحد الأعلى من النطاق السعري وهو 50 ريال، مضيفتين أن شريحة المؤسسات اكتتبت في كامل أسهم الطرح، إذ تم تخصيص مبدئي 52.5 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

ومن المقرر أن يتم تخصيص 5.25 مليون سهم عادي تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح لشريحة الأفراد كحد أقصى، و سيتم طرحها على شريحة الأفراد خلال فترة الطرح.

وتبدأ فترة الطرح من يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020م وستستمر لمدة 7 أيام حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2020م.