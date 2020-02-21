الاتحاد يُنهي استعداداته للهلال ويطير إلى الرياض (صور)

طلال الغامدي(صدى):

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، تحضيراته للقاء الكلاسيكو غدًا السبت، بتأدية تدريباته ظهر اليوم على ملعبه بالنادي.

وركز المدرب البرازيلي كاريلي خلال الحصة التدريبية على الجوانب الفنية عبر توجيه اللاعبين أثناء المران، فيما توجه أعضاء الفريق عقب نهاية التدريب إلى المطار للمغادرة إلى الرياض استعدادًا للقاء.

ويقام الكلاسيكو غدًا، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الـ13 برصيد 19 نقطة فقط.