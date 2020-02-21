شاهد .. ألسنة النيران تلتهم سيارة فيراري الأسطورية

باريس(صدى):

لم يكتب لسيارة فيراري فارهة من طراز “إف-٤٠” النجاة من ألسنة النيران التى نشبت بها، وذلك أثناء تواجدها في أحد شوارع مونتي كارلو في موناكو.

ووثق مقطع فيديو لحظات احتراق السيارة التى تمكن رجال الأطفاء بعد ذلك من إخماد النيران بها.

وطالت الأضرار التى لحقت بالسيارة الجزء العلوي والخلفي منها، حيث تدمرت بشكل كامل، فيما لم يتضح الأسباب الحقيقة لإندلاع الحريق.

يذكر أن السيارة الأسطورية تم صميمها في الذكرى الـ٤٠ لتأسيس فيراري، وتخطى سعرها المليون دولار، حيث اعتبرت حينها أغلى وأسرع سيارة فيراري.