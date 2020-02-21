حجم الثروة الحقيقي للسعودية حسب ترتيب الدول الأغنى عربيا 

علي القحطاني(صدى):

استحوذ الأمريكيون على ما يقرب من 30% من ثروة العالم بأكمله، حيث بلغت الثروة العالمية 360 تريليون دولار في عام 2019، بزيادة سنوية 2.6%.

ووصل متوسط الثروة مقابل كل شخص بالغ 70.8 ألف دولار، متوقعًا نمو الثروة الإجمالية لسكان الأرض إلى 459 تريليون دولار بحلول عام 2024.

ويأتي ترتيب الدول العشر الأغنى عالميًا من حيث الثروة كالتالي.

1- الولايات المتحدة (106 تريليونات دولار)

2- الصين (63.8 تريليون دولار)

3- اليابان (25 تريليون دولار)

4- ألمانيا (14.6 تريليون دولار)

5-المملكة المتحدة (14.3 تريليون دولار)

6- فرنسا (13.7 تريليون دولار)

7- الهند (12.6 تريليون دولار)

8- إيطاليا (11.3 تريليون دولار)

9- كندا (8.5 تريليون دولار)

10- إسبانيا (7.7 تريليون دولار)

فيما جاء ترتيب الدول الأغنى عربيا وفي الشرق الأوسط كالتالي.

25- السعودية (1.5 تريليون دولار)

27- تركيا (1.3 تريليون دولار)

32- إسرائيل (تريليون دولار)

35- الإمارات (922 مليار دولار)

36- مصر (898 مليار دولار)

40- إيران (775 مليار دولار)

51- الكويت (405 مليارات دولار)

54- قطر (328 مليار دولار)

55- العراق (327 مليار دولار)

59- المغرب (305 مليارات دولار)