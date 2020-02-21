الباحث السعودي الحقيل يشارك في مؤتمر ابو ظبي الثاني للمخطوطات

سعيد العجل(صدى):

شارك الباحث السعودي الأستاذ إبراهيم بن سعد الحقيل في مؤتمر أبوظبي الثاني للمخطوطات الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي تحت عنوان “إشكاليات ورؤى” في منارة السعديات، وذلك يومي 22-23/6/1441هـ

وكان عنوان البحث الذي شارك به في اليوم الأول من المؤتمر بعنوان “صحة النص الأدبي في المصادر التاريخية المضطربة الرواية” تناول صحة النصوص الأدبية في مصادر تاريخية مختارة في نسبتها لمؤلفيها شك كبير، متناولاً تلك النصوص ومدى قبولها ورفضها،

وقد قسمها إلى ثلاث مستويات القسم الأول: لايمكن قبوله لعدة أسباب، القسم الثاني: يتوقف في رفضه أو قبوله، القسم الثالث: يمكن قبوله ونسبته لأصحابه، وأرجع في بحثه الذي ألقاه أمام جمع من المختصين والمهتمين والحضور سبب ظهور مثل هذه الكتب وما فيها من أشعار وخطب مفتعلة لا تصح إلى الصراعات السياسية والاجتماعية التي حصلت في القرنين الأول والثاني الهجريين، مشدداً على ضرورة الحذر في التسليم بكل ما فيها من معلومات لنها مظنة التدليس والافتعال .