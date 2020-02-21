مصرع عروسين بعد إغلاقهما منافذ الحمام للاستحمام

القاهرة(صدى):

ازدادت حالات وفاة الأزواج اختناقًا ببخار الماء في مصر الأونة الأخيرة بشكل مبالغ فيه؛ حيث سجلت حادثة جديدة لوفاة عروسين تزوجا منذ شهرين فقط.

وأعلنت السلطات المصرية عن اكتشاف حالة وفاة جديدة لزوجين داخل حمام منزلهما، حيث تبين من التحقيقات أن الزوجان أغلقا منافذ الحمام (الشباك والباب) وهو ما ساعد في اختناقهما سريعًا.

واكتشفت والدة الزوج الواقعة عندما توجهت لإيقاظ نجلها وعندما لم يفتح لها باب الشقة استعانت بالجيران الذين كسروا باب الشقة وفوجئوا بأن الزوجين ملقيان على الأرض داخل حمام المنزل جثث هامدة.

تم نقل جثتي الزوج والزوجة بسيارات الإسعاف الى مشرحة مستشفى سنورس المركزى.