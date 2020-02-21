سفير المملكة لدى الأردن ولمسه وفاء مع المذيع غالب كامل

سعيد العجل(صدى):

زار سفير خادم الحرمين الشريفين في الأردن نايف بن بندر السديري ، الإعلامي السعودي الكبير غالب كامل في عمان ، وذلك للاطمئنان على صحته.

وقال السفير السديري أن غالب كامل أحد أبرز رجالات الاذاعه والتلفزيون في المملكة العربية السعودية مثمناً مسيرته الإعلامية العريضة التي واكبت العديد من المناسبات والحافلة بالإنجازات حيث قدم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية العالقة في الأذهان ليصبح من أبرز الأسماء الإعلامية السعودية انتشاراً.

ومن جانبه ثمن غالب كامل هذه الزيارة الأخوية ولمسة الوفاء من قبل سفير خادم الحرمين الشريفين التي جاءت محملة بالدعم النفسي للاطمئنان عليه، معبراً عن شكره وتقديره.