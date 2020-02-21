تعرف على علاقة القلق والتوتر بآلام المعدة 

أميرة خالد(صدى):

يعاني الكثير من الأشخاص من تهيج أو انتفاخ في الأمعاء عند الشعور بالتوتر أو القلق، وذلك بسبب وجود رابط ” كبير “ بينهما.

وتنتج العلاقة بين القلق وألم المعدة، حيث أن إصابة أحد الأنظمة بالخلل يؤدي إلى اضطراب النظام الآخر، وبعبارات أبسط، فإن الإجهاد العقلي في العمل يتساوى مع اضطراب في البطن.

ويشار إلى أن مشاكل الأمعاء قد يكون لها أيضًا تأثير على القلق والإجهاد؛ مما يشير إلى أن محور القناة الهضمية يعمل في كلا الاتجاهين.

وينصح بتناول نظام غذائي متوازن وتناول ” البروبيوتيك “، في حال كان الإنسان يعاني من التهاب القولون العصبي أو الحساسية، فعليه اتباع نظام غذائي منخفض وتجنب الأطعمة التي تزيد من حدة مشاكل المعدة.