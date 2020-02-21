طالبان تفضح الدوحة: «ممتنون لدعم قطر للحركة»

ماجد القزيز(صدى):

أعلنت حركة طالبان الإرهابية عن امتنانها لقطر؛ حيث وجهت الشكر لتنظيم الحمدين في قطر، على المساعدات التي تقدمها الدوحة للحركة.

وقال سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة: “نحن ممتنون لدولة قطر على الجهود التي تقدمها لحركة طالبان”.

وعلى جانب أخر قالت الحركة الإرهابية، اليوم الجمعة، إنها توصلت لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد سلسلة من المفاوضات.

وقالت الحركة في بيان لها: “بعد سلسلة طويلة من المفاوضات التي جرت بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وافق الطرفان على توقيع الصيغة النهائية للاتفاق سلام وسط حضور دولي، في 29 فبراير، المقبل”.