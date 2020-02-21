نشر : منذ 14 دقيقة 1٬318 1 الاخبار المحلية شاهد مواطنة حاولت تفادي الجراد أثناء القيادة فاصطدمت بأخرى علي القحطاني(صدى): أظهر مقطع فيديو، امرأة تقود سيارتها على أحد الطرق بالمملكة، إذ كانت توثق وجود الجراد على الطريق. ويوضح الفيديو، المرأة خائفة من الجراد وتعرّضت إلى حادث مروري إثر محاول تجنُّبها إياه. https://www.slaati.com/wp-content/uploads/2020/02/Untitled-Project6-1.mp4
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94189 ] نشر منذ 6 دقائق
هههههههههههههههههه ..
.. كل هذا خوف من الجراد وانتي داخل الغماره ………..؟؟؟
.. يبغالك تدريب اكثر ، والله يعينك على تصليح ماخربتيه بسبب جراده ..