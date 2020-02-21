شاهد مواطنة حاولت تفادي الجراد أثناء القيادة فاصطدمت بأخرى

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، امرأة تقود سيارتها على أحد الطرق بالمملكة، إذ كانت توثق وجود الجراد على الطريق.

ويوضح الفيديو، المرأة خائفة من الجراد وتعرّضت إلى حادث مروري إثر محاول تجنُّبها إياه.