أحمد العُمري إلى رحمة الله

سعيد العجل(صدى):

انتقل إلى رحمة الله تعالى / أحمد بن محمد بن سليمان العُمري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للمعاشات والمساعدات الضمانية سابقاً، صباح اليوم الجمعة السابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة، وتمت الصلاة عليه بعد صلاة العصر بنفس اليوم،وذلك بعد معاناة مع المرض.

وسيكون العزاء للرجال والنساء في منزل المرحوم في حي الواحة بمدينة الرياض، من بعد صلاة العصر حتى الساعة الثامنة مساءً.

تعازينا الحارة لأسرة “العُمري”، وأبنائه :محمد، والدكتور هشام، وبدر ، وعبدالعزيز، وابنتيه :أروى، وأريج، وزوجته.

والعزاء موصول لشقيقه الأكبر عميد الأسرة العُمرية: الشيخ إبراهيم العُمري،وإخوته: عبدالعزيز، وحمد،وعبدالرحمن، وعبدالكريم، وصالح،وللزميل: سلمان بن محمد العُمري،

وعموم أسرة العُمري في جميع مناطق المملكة.

نسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويكرم نزله ويوسع مدخله، وأن يجازيه بالحسنات إحساناً، وعن السيئات عفواً وغفراناً، وأن يغسله بالماء والثلج والبرد، وأن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يخلف عليه بدارٍ خير من داره وأهل خير من أهله، وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان،وأن يجعل ما أصابه طهوراً وتكفيراً له.

إنا لله وإنا إليه راجعون.