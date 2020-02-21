الأحوال المدنية ترد على أب يريد تسمية ابنه «نظر علي»: هناك 4 معايير

الرياض(صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه هناك معايير لاختيار أسماء، المواليد.

وجاء ذلك ردًا على أب يرغب في تسمية ابنه «نظر علي»، حيث لفتت إلى أنه من الأسماء المركبة المخالفة للمعايير.

وأوضح حساب خدمة العملاء التابع للأحوال المدنية على موقع تويتر، معايير اختيار أسماء المواليد، والتي تضمنت.

أولًا: يسجل الاسم مجردًا من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءًا في الاسم مثل الشريف والسيد والحاج ونحوها.

ثانيًّا: لا يسمح بتسجيل العبارات الاضافية في حقل الاسم، مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك.

ثالثًا: لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل قمر الزمان ومحمد خالد ونحوها.

رابعًا: يمنع تسجيل الاسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل عبدالرسول وعبداللات ونحوها.