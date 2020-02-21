ابتكار عصائر وأغذية مصنوعة من الذهب والحشرات

آميرة خالد(صدى):

ابتكرت عدة شركات دولية منتجات جديدة منها ما هو مصنوع من بروتينات مستخرجة من الحشرات، وأخرى مخلوطة بالذهب.

وشهد معرض الخليج للأغذية المقام مؤخرًا في الإمارات عرضا لبعض هذه المنتجات الجديدة، حيث عرضت إحدي الشركات أغذية تحتوي على بروتين مستخرج من الحشرات، فيما عرضت شركة أخرى عبوات مياه مصنعة من أوراق الذرة، يمكن زراعتها بعد استخدامها.

وبجانب ذلك، طرحت إحدى الشركات عصائر فوارة تحتوى على قشور صغيرة من أوراق الذهب، حيث بلغت أسعارها 40 يورو لسعة 750 مليلترا ، بينما يبلغ سعر الزجاجة الكبيرة بسعة 1.5 ليتر 75 يورو.