«واتساب» يفضح خيانة سيدة متزوجة مع عشيقها 

مليكة فؤاد(صدى):

اكتشف زوج خيانة زوجته عقب إطلاعه علي هاتفها، حيث عثر علي محادثات بواتساب تضمنت صور غرامية تجمعها مع عشيق لها في المغرب.

وتفصيلا، ورد بلاغا من زوج للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بتيفلت، مرفوقا بهاتف الزوجة، حيث وجد فيديوهات وصور وصوتيات توضح علاقة غير شرعية بين زوجته وعشيقها.

وأقرت الزوجة خلال التحقيقات أنها تعرفت على عشيقها مند سنة وقامت باستدراجه وأوهمته أنها مطلقة وكان لهما 3 لقاءات بحديقة الدالية لتستدرجه إلى منزلها وتمارس معه الجنس كما سافرت معه رفقة أبنائها إلى مدينة سلا.