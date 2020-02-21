تفاصيل مثيرة لحادث إطلاق النار في المدينة المنورة ( فيديو وصور)

خاص(صدى):

شهدت منطقة المدينة المنورة، قبل صلاة جمعة اليوم، حادث إطلاق نار من قبل عسكري مفصول ورجال الأمن، ما تسبب في عدة إصابات وتطويق الموقع ثم القبض على المتهم.

البداية كانت عندما علمت «صدى» أن هناك دوي إطلاق نار في حي الدويمة غرب المدينة، إذ حصلنا على مقاطع فيديو تُوثق لحظات تبادل إطلاق النار، وكذلك إلقاء القبض على المتهم.

وكشف معلومات «صدى»، أن المتهم هو عسكري مفصول من الخدمة، وقد تحصّن داخل منزل أثناء إطلاق النار، وتسبب الحادث في إصابة أكثر من رجل أمن.

وجاء بيان شرطة المدينة المنورة، ليؤكد ما نشرته الصحيفة قبله بوقت وجيز، إذ أكد البيان أنه عند الساعه الثانية عشرة ظهراً من يوم الجمعة الموافق 1441/6/27هـ باشرت دوريات الأمن بلاغاً عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع ” أنوفا ” وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع.

وأضاف البيان: وبمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن مما اقتضى مداهمته وتم -بتوفيق الله- القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر، وقد نتج عن ذلك إصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

من جانبه، قام سمو أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بالاطمئنان على رجال الأمن المصابين في الحادث، خلال زيارته مستشفى الملك فهد.

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