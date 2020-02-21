عبدالله زيد المسلم: «العثيمين أكد أن الإخوان ليسوا من أهل السنة» (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

قال الدكتور عبدالله زيد المسلم عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة القصيم، إن الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، أوضح أن الإخوان ليسوا من أهل السنة والجماعة.

وأوضح “المسلم” في فيديو، إن “العثيمين” رحمه الله قال ذلك خلال أحد اللقاءات مع طلبة العلم؛ عندما توجه أحد الطلاب بسؤال.

وأكد أن “العثيمين” قال نصًا حينها: “جماعة الإخوان المسلمين و جماعة التبليغ ليسوا من أهل السنة والجماعة”.

كما أوضح أن من يتأثر بالإخوان في بعض القضايا مثل “الحاكمية” يكون مثلهم.