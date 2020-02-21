بالفيديو.. مني الشاذلي لقصي خولي:«الوحشين ورا»

أميرة خالد(صدى):

طردت الإعلامية المصرية ومقدمة إحدى البرامج ” منى الشاذلي الفنان السوري قصي خولي من مقدمة حفل كان قد أقامته الإمارات في دبي.

وأضافت الشاذلي خلال حوارها مع خولي:” يجب على الوحشين يكونوا ورا ورفضت مصافحته “، في مشهد حظي بتفاعل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي.

واستمر قصي خولي بالمتابعة دون أي رد فعل تجاه ما فعلته الشاذلي معه , أو أنه لم يلتفت ولم ينتبه لما ذكرته، في صورة تظهر أنه يبتسم ومن المتوقع أن يشاهد المقطع خلال الساعات القادمة.

ورأى مغردون أن طرد الشاذلي ل” قصي الخولي ” جاء بعدما ظهرت زوجته التونسية الأصل والتي تحمل الجنسية الأمريكية “مديحة الحمداني” في مقطع فيديو وهي تتحدث عما حدث معها من ظلم وتركهم زوجها في ظروف شبه مأساوية.