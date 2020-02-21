لوشيسكو: الاتحاد قوي رغم تأخره.. وكويلار: الكلاسيكو ليس للعب

طلال الغامدي(صدى):

أكد مدرب الهلال لوشيسكو واللاعب كويلار على أهمية مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد.

وقال المدرب : “تنتظرنا مواجهة مهمة وقوية .. نحارب على اكثر من جبهة والجميع جاهز ويعرف ما هو هدفنا”، مضيفا: “صحيح ان الاتحاد يتواجد في مركز متاخر .. لكنه فريق قوي ونعرف انه يستطيع جعل كل مباراة صعبة على الخصم .. يجب ان ندخل اللقاء بحماس وندرك أهمية حصد النقاط الثلاث”.

وتابع :”سيغيب عنا عطيف لفترة اطول مما توقعنا .. نشعر بالألم الذي يشعر به ، سيغيب عن لقاء الغد الشلهوب والبليهي وهتان عن لقاء الغد على ان يكونوا جاهزين لمواجهة التعاون”.

واستكمل: “الأمر الإيجابي لأي فريق هو ان يجد كل لاعبيه في حالة بدنية وذهنية جيدة .. لذا اضطر احيانا لإحداث بعض التغييرات في التدوير لإراحة بعض اللاعبين المرهقين .. نحن نملك مجموعة متكاملة من اللاعبين المميزين الذين نثق بهم وهذا احد مميزات نادي الهلال”.

وأكد : “بالنسبة لنا كل مباراة قادمة يجب ان نعاملها مباراة كلاسيكو وهذا الذي يجب ان يعيه جمهور الهلال”.

ومن جانبه قال كويلار:”الاتحاد فريق مميز .. تواجده في مركز متاخر لا يعني انه فريق غير قوي .. سنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق الانتصار”.

وأضاف: “مباريات الكلاسيكو ليست لنلعب .. بل لننتصر فيها .. وهذا يأتي باحترام الخصم .. نعرف قوة الاتحاد وأنه غير مدربه للتو”.