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  3. مواطن يحذر اصحاب الكشتات

مواطن يحذر اصحاب الكشتات




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 938 ] نشر منذ 48 دقيقة

جزاك الله خير….
ابك وان الجهات المسووله..؟
الواجب الدفاع المدني يطلب من المواطنين ابلاغه على٩٩٨ عن اي آبار مثل هذي ثم تكون مهمته ابلاغ الجهات المعنيه لردمها قبل ما تقع الفاس بالراس…
ابك…

[ عدد التعليقات: 938 ] نشر منذ 46 دقيقة

الله العالم كم واحد طايح فيها وعواله يدورون علااااه

[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 36 دقيقة

مشددين ألأ نتباة زين على المتنزهين واليباحثين عن الفقع ..

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