مواطن يحذر اصحاب الكشتات

الجمعة 21
فبراير
جزاك الله خير….
ابك وان الجهات المسووله..؟
الواجب الدفاع المدني يطلب من المواطنين ابلاغه على٩٩٨ عن اي آبار مثل هذي ثم تكون مهمته ابلاغ الجهات المعنيه لردمها قبل ما تقع الفاس بالراس…
ابك…
الله العالم كم واحد طايح فيها وعواله يدورون علااااه
مشددين ألأ نتباة زين على المتنزهين واليباحثين عن الفقع ..
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محماس السادس[ عدد التعليقات: 938 ] نشر منذ 48 دقيقة
جزاك الله خير….
ابك وان الجهات المسووله..؟
الواجب الدفاع المدني يطلب من المواطنين ابلاغه على٩٩٨ عن اي آبار مثل هذي ثم تكون مهمته ابلاغ الجهات المعنيه لردمها قبل ما تقع الفاس بالراس…
ابك…
محماس السادس[ عدد التعليقات: 938 ] نشر منذ 46 دقيقة
الله العالم كم واحد طايح فيها وعواله يدورون علااااه
رعد الشمال[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 36 دقيقة
مشددين ألأ نتباة زين على المتنزهين واليباحثين عن الفقع ..