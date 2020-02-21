بالفيديو .. لاعبة في جدة ترغب في احتراف كرة القدم

ماجد محمد(صدى):

أكدت جوهرة السديري، لاعبة كرة قدم بأحد الأندية النسائية في جدة، رغبتها في تطوير نفسها في هذا المجال، لافتا إلى أنها تسعى للاحتراف.

وذكرت أنها أحبت لعب كرة القدم وهي في عمر 6 سنوات، مضيفة أنها تلعب حاليا كرأس حربة في نادي جدة إيغيلز.

وأضافت اللاعبة، البالغة من العمر 27 عاما، أنها شاركت مع ناديها في تسجيل 8 أهداف، آخر 3 أهداف منهم سجلتها في دوري جدة النسائية، كما خاضت أيضا تجربة التدرب في النادي العربي الكويتي للسيدات.

وتمنت بأن تتطور رياضة كرة القدم النسائية في المملكة، وأن تنضم السيدات لممارسة هذه الرياضة تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة.