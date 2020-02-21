حقيقة اعتداء باسم سمرة علي محمد رمضان في حفل زفاف
كشف الفنان المصري باسم سمرة عن حقيقة اعتدائه على زميله محمد رمضان في حفل زفاف شعبي في محافظة الجيزة، حيث ظهر سمرة يدفع محمد رمضان بيده، أثناء غنائه.
وقال سمرة: ” لم أقصد ما تم تداوله على المواقع، محمد صديقي ومثل أخي ولا يوجد بيننا ضغينة لكي أدفعه كما تردد “.
وأوضح سمرة:” حفل الزفاف الذي حضرناه أنا ومحمد كان ممتلئا عن آخره بالناس، وكانت هناك تدافعات من قبل البعض تجاهي، أثناء غناء محمد رمضان “.
وأبان: ” البعض أرادوا أن يسلموا علي أنا ومحمد وكنت أحاول الابتعاد عن الزحام وبسبب التدافع من الخلف، تدافعت أنا أيضا تجاه رمضان، الأمر غير مقصود “.
وتابع: ” مواقع التواصل تضخم الأمور ويتم تفسيرها بصورة خاطئة من أجل جلب المشاهدات وزيادة التفاعل، ما حدث كان عفويا وليس مقصودا على الإطلاق “.
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