حقيقة اعتداء باسم سمرة علي محمد رمضان في حفل زفاف  

القاهرة(صدى):

كشف الفنان المصري باسم سمرة عن حقيقة اعتدائه على زميله محمد رمضان في حفل زفاف شعبي في محافظة الجيزة، حيث ظهر سمرة يدفع محمد رمضان بيده، أثناء غنائه.

وقال سمرة: ” لم أقصد ما تم تداوله على المواقع، محمد صديقي ومثل أخي ولا يوجد بيننا ضغينة لكي أدفعه كما تردد “.

وأوضح سمرة:” حفل الزفاف الذي حضرناه أنا ومحمد كان ممتلئا عن آخره بالناس، وكانت هناك تدافعات من قبل البعض تجاهي، أثناء غناء محمد رمضان “.

وأبان: ” البعض أرادوا أن يسلموا علي أنا ومحمد وكنت أحاول الابتعاد عن الزحام وبسبب التدافع من الخلف، تدافعت أنا أيضا تجاه رمضان، الأمر غير مقصود “.

وتابع: ” مواقع التواصل تضخم الأمور ويتم تفسيرها بصورة خاطئة من أجل جلب المشاهدات وزيادة التفاعل، ما حدث كان عفويا وليس مقصودا على الإطلاق “.

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