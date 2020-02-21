كلوب يرد على رسالة الطفل الذي طالبه بالخسارة في المباريات

وكالات(صدى):

رد الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، على رسالة طفل مشجع لنادي مانشستر يونايتد، الذي طلب فيها أن يتوقف عن تحقيق الانتصارات مع ” الريدز ” في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال كلوب: “عزيزي دارا، بداية أود توجيه الشكر لك على كتابتك لهذه الرسالة، أعلم أنك لم تتمن لي حظا موفقا أو ما شابه في الماضي والحاضر، لكن دائما ما يكون الأمر شيقا عندما تتلقى نبأ من مشجع صغير السن شغوف بكرة القدم، ذلك بغض النظر عن أي شيء آخر، أنا حقا أحب ذلك”.

وكان الطفل البالغ من العمر 10 سنوات بعث رسالة إلى كلوب في يناير الماضي،: ” عزيزي يورغن كلوب، اسمي دارا وأشجع مانشستر يونايتد، وأبلغ من العمر 10 سنوات، وأرسل لك اليوم رسالة لأعبر لك فيها عن إمتعاضي “.

وأوضح الطفل في رسالته” يحقق ليفربول هذا الموسم الكثير من النقاط ويفوز بكل المباريات تقريبا، في حال حققت 9 انتصارات أخرى إضافية على التوالي ستصبح صاحب أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، وبالنسبة لي كمشجع لمانشستر يونايتد، فهذا يحزنني للغاية “.

وتابع الطفل:” لذلك، عندما يخوض ليفربول مباراته القادمة، أرجوك، اجعله يخسر اللقاء، أتمنى أن أكون قد أقنعتك بعدم تحقيق الدوري أو الفوز في أي مباراة أخرى “.