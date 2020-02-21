الذهب يصل إلى أعلى مستوياته منذ 7 سنوات إثر تفشي كورونا

وكالات(صدى):

سجّل الذهب أعلى مستوى له اليوم الجمعة، منذ سبعة سنوات مرتفعًا بنسبة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1636.60 دولارًا للأوقية “الأونصة” بحلول الساعة 12:56 بتوقيت غرينتش.

كما قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1639.60 دولارًا، وذلك بالتزامن مع ازدياد المخاوف بسبب تفشي فيروس كورونا ما سيؤثر على النشاط الاقتصادي، ويعزز الإقبال على المعدن الأصفر.

وارتفع المعدن النفيس منذ بداية الأسبوع، 3.3% ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أغسطس.

وكان صندوق النقد الدولي، قد حذر من أن انتشار الوباء أكثر، قد يعرقل تعافيًا متوقعًا هشًّا للغاية في الاقتصاد العالمي في 2020.