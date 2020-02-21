النظام الغذائي الغني بالخضروات والفاكهة يقي من سن اليأس

أميرة خالد(صدى):

يلعب النظام الغذائي الصحي دورا في تخفيف أعراض انقطاع الطمث المختلفة،أي للوقاية من سن اليأس وخاصة لكون غنيا بالخضروات والفاكهة التي توفر عدة عناصر غذائية هامة لجسم الإنسان.

ويقلل النظام الغذائي الذي على نسبة عالية من الخضروات والفواكه، والحبوب والمكسرات، من أعراض انقطاع الطمث.

واتضح أن المجموعة الفرعية من الخضراوات والفواكه لها علاقة عكسية بأعراض انقطاع الطمث، ويبدو أن تناول كميات أكبر من العناصر الغذائية الغير صحية بمزيد من مشاكل في الجهاز البولى التناسلي.

وتبين أن ثمرة ” تفاح ” فى اليوم قد تساعد في إبقاء أعراض انقطاع الطمث بعيدا.