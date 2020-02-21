مواصفات وموعد طرح سيارات تيسلا موديل Y

واشنطن(صدى):

تواصل شركة تيسلا الأمريكية حاليا استعداداتها لطرح الموديل الجديد من سيارتها الكهربائية تيسلا موديل Y .

وحددت الشركة الشهر المقبل موعدًا لطرح الموديل الجديد، فيما توقع خبراء السيارات بأن تكون 70% من مكونات الموديل الجديد مماثلة لتلك الموجودة بموديل 3.

ولفت الخبراء إلى أن الموديل الجديد سيأتي بمواصفات جديدة عن سيارات تيسلا السابقة، حيث سيكون لديها خط سقف أطول بكثير، والمساحة الداخلية لها ستكون أكبر، مع احتمالية استيعاب السيارة الجديدة لمقعدين أخرين صغيرين.

كما يتوقع أن يكون لموديل Y نوافذ جانبية تقدم مساحات رؤية أوسع، في حين ستكون مقدمة وخلفية السيارة أصغر من تيسلا 3.