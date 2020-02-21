مسؤول يمني يتهم إيران بتأزيم الوضع في بلاده

واشنطن(صدى):

قال مسؤول في البرلمان اليمني إن إيران ساهمت في تأزيم الوضع في اليمن من خلال دعم مليشيا الحوثي الانقلابية بالتدريب وتقديم الدعم اللوجيستي والإعلامي وامدادهم بالسلاح.

وأكد نائب رئيس البرلمان عبدالعزيز جباري في كلمته بندوة نظمتها السفارة اليمنية في الكونجرس الأمريكي ، أن ما تقوم به مليشيا الحوثي المدعومة من إيران يهدد الأمن في المنطقة لاسيما في مضيق باب المندب، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وطالب جباري الكونجرس الأمريكي بإدانة انتهاكات مليشيا الحوثي الإنقلابية والضغط على النظام الإيراني والمليشيا الإنقلابية للرضوخ لعملية السلام وتفعيل القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة وأهمها قوانين حماية المدنيين أثناء الحرب وتجنب قصف المناطق المدنية والمأهولة.

وأكد نائب رئيس البرلمان أن حكومة بلاده حريصة على انجاح الجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن والمضي قدما لحل الازمة في اليمن، رغم افشال مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومه من إيران جميع جهود السلام واستمرارهم في تصعيد الوضع عسكرياً والتنصل من تنفيذ التزاماتهم.