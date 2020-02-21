«العمل»تحدد 6 خطوات يتم اتباعها عند التقدم للزواج من اليتيمات

الرياض(صدى):

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الآلية التي تنظم عملية الزواج من اليتيمات داخل الدور الإيوائية أو ممن لدى الأسر البديلة.

وتمر آلية التقدم للزواج من اليتيمات بعدة مراحل، وهى كالتالي :

1-تقديم طلب الزواج عن طريق فرع الوزارة بالمنطقة، أو عن طريق وحدة الزواج وإصلاح ذات البين مباشرةً.

2-دراسة الطلب والتأكد من توفر جميع الشروط المحددة للزواج.

3-إجراء المقابلة الشخصية للمتقدم.

4-ترشيح الفتاة المناسبة للمتقدم وذلك بعد العودة لقاعدة البيانات المعتمدة لدى الوحدة التي تحوي أسماء جميع فتيات الدور ورغباتهن.

5-التوفيق بين الطلبات بالتنسيق مع الدور الإيوائية والأسر البديلة.

6-عقد النكاح والزواج.

وبجانب ذلك، تقوم وحدة الزواج وإصلاح ذات البين التابعة للوزارة بتأهيل الفتيات قبل الزواج، ومتابعتهن بعد الزواج، والمساهمة في حل مشاكلهن بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهن.