«العمل»تحدد 6 خطوات يتم اتباعها عند التقدم للزواج من اليتيمات
حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الآلية التي تنظم عملية الزواج من اليتيمات داخل الدور الإيوائية أو ممن لدى الأسر البديلة.
وتمر آلية التقدم للزواج من اليتيمات بعدة مراحل، وهى كالتالي :
1-تقديم طلب الزواج عن طريق فرع الوزارة بالمنطقة، أو عن طريق وحدة الزواج وإصلاح ذات البين مباشرةً.
2-دراسة الطلب والتأكد من توفر جميع الشروط المحددة للزواج.
3-إجراء المقابلة الشخصية للمتقدم.
4-ترشيح الفتاة المناسبة للمتقدم وذلك بعد العودة لقاعدة البيانات المعتمدة لدى الوحدة التي تحوي أسماء جميع فتيات الدور ورغباتهن.
5-التوفيق بين الطلبات بالتنسيق مع الدور الإيوائية والأسر البديلة.
6-عقد النكاح والزواج.
وبجانب ذلك، تقوم وحدة الزواج وإصلاح ذات البين التابعة للوزارة بتأهيل الفتيات قبل الزواج، ومتابعتهن بعد الزواج، والمساهمة في حل مشاكلهن بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهن.
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