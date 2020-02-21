جلسة صلح تتسبب في تعذيب شخص بطريقة وحشية وقطع أصابعه

أبوظبي(صدى):

ضبطت الأجهزة الأمنية في دبي 4 شبان، إثر اتهامهم بتعذيب شخص خلال جلسة صلح مزعومة، حيث وجهت تهمة الاعتداء على المجني عليه والتسبب له في إعاقة دائمة.

وتعود الواقعة عندما تلقى المجني عليه وهو إماراتي الجنسية، مكالمة من أحد المتهمين، طلب فيها مقابلته لحل نزاع بين ابن أخته وأصدقاء المتهم.

وقال المجني خلال الإدلاء بأقواله عن الواقعة أنه بعد حضور رفاقه، بدأوا بدفعه، ثم أمسكه المتهم من رقبته، في الوقت الذي بدأ فيه زملاؤه بمهاجمته بسكين، لافتا: ”بدأ أحدهم بقطع أصابع قدمي، كما أرادوا إلحاق العمى بعيني بالسكاكين، وأخذوا بضرب رأسي بالطوب واحتجزوني حتى فقدت الوعي“.