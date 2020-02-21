مواجهة ساخنة بين تشيلسي وتوتنهام في الجولة 27 من البريميرليغ

وكالات(صدى):

تبدأ غدًا السبت، مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي بمواجهة ساخنة بين تشيلسي وتوتنهام.

وتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 76 نقطة يليه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 54 نقطة وليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

وحول مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.. مباريات السبت:

تشيلسي يستضيف توتنهام على ملعب ستامفورد بريدج في الثالثة والنصف عصرًأ.

ساوثهامبتون يستضيف استون فيلا على ملعب سينت ماري في السادسة مساءً.

بيرنلي يستضيف بورنموث على ملعب تيرف مور في السادسة مساءً.

كريستال بالاس يستضيف نيوكاسل يونايتد على ملعب سيهرست بارك في السادسة مساءً.

شيفيلد يونايتد يستضيف برايتون على ملعب برامال لين في السادسة مساءً.

ليستر سيتي يستضيف مانشستر سيتي على ملعب ووكرز في الثامنة والنصف مساءً

مباريات الأحد:مانشستر يونايتد يستضيف واتفورد على ملعب أولد ترافورد في الخامسة مساءً

وولفرهامبتون يستضيف نوريتش سيتي على ملعب مولينيو في الخامسة مساءً

آرسنال يستضيف إيفرتون على استاد الإمارات في السابعة والنصف ممساءً

مباراة الجمعة:

ليفربول يستضيف وست هام يونايتد على ملعب أنفيلد في الحادية عشر مساءً